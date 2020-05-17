Meşhur "Gönen pirinci"nde çeltik ekim mesaisi başladı

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden iki ilçedeki arazilerde yaklaşık 4 ay sonra hasat edilecek ürünün ilk hali tohumları, çiftçilerce toprakla buluşturuluyor.Gönen'de ekim yapılan 85 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, 30 bin ton da pirinç elde ediliyor. Manyas'ta ise 70 bin dekarlık tarlalarda 50 bin ton çeltik, 25 bin ton pirinç üretiliyor.Ayrıca, Gönen'deki 23 fabrikada Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 275 bin ton pirinç işlenerek "Gönen" markasıyla satışa sunuluyor.Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kaplıcası, turizmi ve baldo çeşidi pirinciyle markalaşmış bir şehir olduğunu söyledi.İlçedeki pirinç üretimine ait bilgiler veren Öztürk, şöyle konuştu:"Şu an arazilerimiz hazır vaziyette, belli bir kısım çiftçimiz çeltik tohumunu araziye atmış, belli bir kısmı da hazırlık safhasında ürünlerini ekme çalışmalarına devam etmekte. Bölgemizde geçmiş yıllarda baldo çeşidi ağırlıklı olarak ekilmekteyken yeni çeşitlerimiz de verimli olması ve hastalığa karşı dayanıklı olması dolayısıyla ekiliyor. Yerli baldo pirincimiz 13 liradır, ithal birincimiz 4 lira 25 kuruştur, Osmancık pirincimiz ise 9 liradır. Çiftçilerden baldo pirincimizin çıkış fiyatı 5 lira, Osmancık pirincimizin ise 3 liradır. Gönen neredeyse Türkiye'nin yarısının pirinç üretimini yapan ilçedir."- "İnşallah fiyatlar da güzel olur"Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç da ilçede yazlık ürün ekimlerinin başladığını belirtti.Ağırlıklı olarak çeltik ekimi yapıldığını dile getiren Danç, "Çeltik üretiminde geçen yıla göre artış beklemekteyiz. Bu da sulama alanlarının artmasından kaynaklanıyor." dedi.Danç, eskiye göre baldodan yüksek verim alınamadığı için üreticilerin iklim şartlarından etkilenmeyen, hastalığa dayanıklı çeşitleri tercih ettiğini aktardı.Çeşitler arasında kıyaslama yapan Danç, "Bizim bildiğimiz Osmancık, ithal çeşitler baldo zaten tek çeşittir. Baldoda 120 günde hasat yapılırken, yabancı çeşitlerde 150 gündür. Geçen yıl verimler yüksekti, bu yıl da verimlerin güzel olmasını bekliyoruz. İnşallah fiyatlar da güzel olur." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!