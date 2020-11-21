Meşhur "Çavuşlu ekmeği"ne tescil sevinci

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Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, beldedeki bir fırında gazetecilere, belediye olarak Çavuşlu ekmeğinin coğrafi işaret tescilini almak için 2,5 yıl önce çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirten Erener, ekmeğin 16 Kasım 2020 tarihinde "Çavuşlu ekmeği" adı altında tescillendiğini ifade etti.

Erener, Çavuşlu ekmeğinin bundan sonra hak ettiği değeri kazanacağını vurgulayarak, "İlçemizde, Görele dondurmasının ardından Çavuşlu ekmeğinin de tescilini sağlanın mutluluğunu yaşıyoruz. En önemli boyutu reklam. Çavuşlu ekmeğinin kalitesini sadece yiyen bilirken, şimdi coğrafi işareti takip eden insanlar da merak edecek." dedi.

Çavuşlu ekmeğini paketleyerek ülke genelinde satışa sunmayı planladıklarının altını çizen Erener, şu değerlendirmede bulundu:

"Görele'nin Çavuşlu beldesi küçük bir yer olmasına rağmen ekmekler diyarı olarak anılıyor. İlçemizde 10 ekmek fırını var, hepsi de iş yapıyor. Bu fırınlarda ortalama 50 kişi çalışıyor. Bu sayı artar mı? Çavuşlu ekmeğinin coğrafi işaret olarak tescillenmesinin bu sayıyı da arttıracağını düşünüyorum."

Çavuşlu ekmeği ustalarından Can Tahmaz ise Çavuşlu ekmeğinin sırrının ekşi maya olduğunu belirterek, "Çavuşlu ekmeği yıllardır lezzetini koruyor. Ekmekte yıllardır değişmeyen ekşi maya hala kullanılıyor." diye konuştu.

Fırın ateşinin de ekşi maya kadar önemli olduğuna dikkat çeken Tahmaz, "Çavuşlu ekmeği kızıl ağaçla ısıtılan taş fırınlarda bir saat pişiriliyor. Bugün Çavuşlu ekmeğine benzer ekmekler yapılıyor ama asla lezzeti aynı olduğunu söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.