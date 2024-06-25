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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Meşher'de rehberli sergi turu var

        Meşher'de rehberli sergi turu var

        Meşher'in 29 Eylül'e kadar uzatılan "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, küratör Şeyda Çetin'in rehberliğinde yapılacak yeni bir turla ziyaretçileri bekliyor. 27 Haziran'da gerçekleşecek tur, katılımcılara İstanbul'un beş yüzyıllık tarihine farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:12
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        Meşher'de rehberli sergi turu var
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        İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher’de, beş yüzyıllık bir zaman diliminden İstanbul temsillerinin yer aldığı Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. İstanbul’un siluetine bir uçtan bir uca bakmaya davet eden sergi için, küratörler Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı’nın ziyaretçilere rehberlik ettiği turlar devam ediyor. Ziyaretçilerin sergilenen 100’ün üzerindeki nadide eser hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacağı turların ikincisi, 27 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Şeyda Çetin eşliğinde yapılacak.

        Sınırlı kontenjanı olan turlara kayıt, kayit@mesher.org e-posta adresinden yapılabilir. Detaylı bilgi ve güncel etkinlik takvimi için Meşher’in web sitesi ve sosyal medya kanalları ziyaret edilebilir.

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        #Meşher
        #sergi
        #müze
        #Göz Alabildiğine İstanbul
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