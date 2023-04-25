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Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın sırasında 24 yaşındaki bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan vatandaşımız serbest kaldı. Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Başkonsolosluğu'nun konuyu yakından takip ettiği bildirildi

Giriş: 25.04.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı
AA / HABERTURK.COM

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu serbest bırakıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan vatandaşımız serbest kaldı. Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Başkonsolosluğu'nun konuyu yakından takip ettiği bildirildi

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına almıştı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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