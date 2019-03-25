25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da yaşayan Mustafa Aytürk'ün (62) ameliyatla mesanesinden 522 gram ağırlığında tek parça halinde taş çıkarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Can Aydın, 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vakası gördüğünü söyledi.
Samsun'da işçi emeklisi 4 çocuk babası Mustafa Aytürk, idrar yapmakta zorlanınca doktora başvurdu. Çeşitli ilaç tedavileri yapılan Aytürk'e 10 yıl önce mesanesinde taş olduğu ve ameliyat yapılması gerektiği söylendi. Ancak ameliyattan korkan Aytürk, ilaç kullanarak bekledi.
Geçen hafta ağrıları artan Aytürk, Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Aytürk'ün mesanesinde çok büyük bir taş olduğu belirlendi. Aytürk'ün ameliyatla mesanesinden 522 gram ağırlığında tek parça halinde taş çıkarıldı. Ameliyat sonrasında taşı gören Aytürk ve yakınları ise büyük şaşkınlık yaşadı.
"GÖRÜNCE PATATES SANDIM"
20 yıldır idrar yaparken sıkıntı yaşadığını anlatan Mustafa Aytürk, "Doktorlara gittim, 'İltihap var' diyorlardı. İlaç kullanıp bir iki ay rahatlıyordum. 10 yıl önce gittiğim doktorum bana taş olduğunu ameliyat olmamı söyledi. Ben olmak istemedim. Yine ilaç içtim ameliyat için gelmedim. Ancak daha sonra daha kötü oldum. Tekrar doktora gittiğimde ameliyat olmam gerektiğini söylendi. Bu kadar büyük taş olduğunu bilmiyordum. Bu taş yüzünden ben çok çektim. Ameliyattan sonra taşı gördüğümde çok şaşırdım. Ben ilk görünce patates sandım. Şaka yapıyorlar sandım. Bu taş benim vücudumda bunca yıl nasıl durmuş inanamadım. Yıllarca bu taş ile yaşamışım. Gören herkes şaşırıyor. Bana 'Bu taşı nasıl büyüttün' diyorlar. Allah doktorumdan razı olsun. Şimdi çok rahatım. sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Devletimizin imkanları nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim dedi.
"37 YILLIK MESLEK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TAŞ"
Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Can Aydın da, 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vakası gördüğünü söyleyerek Hasta idrar yapmakta zorlanma şikayetiyle bize geldi. Bizim için standart alışkın olduğumuz bir şikayet. sonra tetkikler yaptıktan sonra taşı tespit ettik.Yaklaşık 25 dakika süren ameliyatımızı gerçekleştirdik. Aslında hastamıza 10 yıl önce yine ameliyat demişiz ama o zaman hastamız muhtemelen korktu ve gitti. Aslında o zaman muhtemelen bu taş daha ufaktı. Şimdi baya büyük bir taş haline gelmiş. İlk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı görüyorum. 37 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok nadir görülebilecek bir durum. 522 gramlık eni 8 santimetre boyu ise 10 santimetre uzunluğunda bir taş bu. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bundan sonra bir sorun yaşamayacak. İdrar yapmanın mutluluğunu yaşayacak diye konuştu.
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