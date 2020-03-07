Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğretmenden mühendise, doktordan memura kadar pek çok meslek grubundan vatandaşlar, iş çıkışı evlerine bile uğramadan Bilecik Belediyesince açılan resim ve heykel kurslarına gidiyor.
Belediyenin resim eğitmeni Temel Kamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimi ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği kurslara ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Her insanın içinde bir sanat sevgisi olduğuna inandığını dile getiren Kamalı, şöyle konuştu:
"40 yılı aşkın süredir resim yapıyorum. Belediye bize bu imkanı verdi ve kolları sıvadık. Kurslarımız iki kategoride devam ediyor. 7-12 yaş arası, bir de 17 yaşından büyükler. Büyüklükte sınır yok. İsteyen istediği yaşta gelebilir. Çocuklara da cuma gününü ayırıyoruz. Okul çıkış saatlerinde buraya geliyorlar. Aileler çok ilgili. Çocuklarını kendileri getirip götürüyor. Bu ilgi bizi çok memnun ediyor. Biten eserlerimizi bir sergide satıp bir hayır kurumuna vermek gibi niyetimiz var."
- "Sanat çok güzel"
Kursiyerlerden Aydın İpek, kendisinin tasarım işiyle ilgilendiğini belirterek, sosyalleşmek ve bilgileri yerinde almak adına kursa kayıt yaptırdığını vurguladı.Kendisini geliştirmeye çalıştığını anlatan İpek, "Hocamız burada bize çok teknik kattı. Bildiğimi sandığım şeyleri bilmediğimi anladım. Eşim çok destekledi. Bu kursa geldikten sonra daha da çok güldüğümü söylüyor." ifadesini kullandı.Kamu kurumunda denetmen olarak görev yapan Semih Arıkan da işin stresini atmak için kursun faydalı olduğuna dikkati çekerek, "Sanat çok güzel şeyler getiriyor. Deşarj oluyoruz. Yaklaşık iki aydır oyuncu Kemal Sunal'ın çamurdan heykelini yapmaya çalışıyorum." dedi.
Makine mühendisi Selcan Kayıkçı ise sanatın kendisinde büyük bir değişime neden olduğunun altını çizdi.Diş doktoru Ünal Metin de stresli bir iş yaptıklarını ve her gün insanlarla iç içe olduklarını kaydederek, "İş stresini atmaya çalışıyoruz. Her doktorun içinde bir sanat sevgisi olduğuna inanıyorum. Nesnelerle oynamayı, onlarla uğraşmayı seviyorum. İçimizden geldiği gibi resim yapıyoruz. Neler yapacağımızı görüyoruz, tekniği, malzemeleri öğreniyoruz. İleride neler yapabileceğimizi burada daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.
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