Mesai arkadaşlarına "şarkılı" destek

AA

Erbay Ulupınar'ın "Minnet borcumuz var sağlık çalışanlarına" ismini verdiği türkü formundaki şarkı, mesai arkadaşlarının beğenisini topladı. Ulupınar'ın türküsü, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Ulupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok bestesinin bulunduğunu belirtti.

Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları için bir şarkı yazmayı istediğini belirten Ulupınar, şöyle dedi:

"Onlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü sağlık çalışanları bu süreçte çocuklarını ve ailelerini göremiyorlar. Birçoğu virüsü sevdiklerine bulaştırmamak için öğrenci yurtlarında kalıyor. Ben de sazımla onlara manevi destek verebilmek için içimden gelenleri yazdım. Evde yaptığım kaydı ilk eşime ve kızıma dinlettim. Onlar çok beğendi ardından şarkı haline getirdim. Şarkında sağlıkçıların Kovid-19'a karşı verdiklerin özverili mücadeleyi anlattım."

Ulupınar, bestelediği şarkının yöneticileri tarafından İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.