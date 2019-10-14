MESA yeni projede satış kampanyasını duyurdu

Doğa ile iç içe konseptiyle, 2019 daireden oluşan MESA Orman projesinde satışların başladığı duyuruldu. MESA MESKEN Genel Müdürü Zafer Ak, "Tüm detaylarını titizlikle oluşturduğumuz örnek dairemiz ziyarete hazır hale geldi. Yalın, estetik ve fonksiyonel bir çizgi ile tasarladığımız dairemizi dünyaca ünlü markaların mobilyaları ile tamamladık. Doğayla iç içe, bol oksijenli bir yaşam sunan MESA Orman'ın tüm ayrıcalıklarını örnek dairemiz ile konut alıcılarına somut olarak sunuyoruz” dedi.

Teslimlerin Mayıs 2020'de yapılacağının açıklandığı projede, farklı daire seçenekleriyle peşin alımlarda yüzde 15 indirim, banka kredisi ile alımlarda ise 180 aya kadar 0,79 faiz fırsatı sunulduduğu belirtildi.