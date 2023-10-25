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        Haberler Yaşam Merzifonlu çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Merzifonlu çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftçi, 40 dekarlık tarlasına Cumhuriyet'in 100. yılı anısına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 20:37 Güncelleme: 25.10.2023 - 20:37
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        Traktörle 'Cumhuriyet' yazdı
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        İlçeye Bağlı Yakup köyünde yaşayan 28 yaşındaki Eren Yiğit, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle traktörüne bağladığı pullukla arazisine "Cumhuriyet" yazıp, 1 ve sonsuzluk işareti çizdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        1 VE SONSUZLUK İŞARETİ

        Eren Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ

        Cumhuriyet yazısı gökyüzündeki bulutlarla foto kadrajına yansıyınca ortaya muhteşem bir görüntü çıktı

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #merzifon
        #haberler
        #Cumhuriyet
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