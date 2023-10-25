Merzifonlu çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftçi, 40 dekarlık tarlasına Cumhuriyet'in 100. yılı anısına traktörle "Cumhuriyet" yazdı
İlçeye Bağlı Yakup köyünde yaşayan 28 yaşındaki Eren Yiğit, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle traktörüne bağladığı pullukla arazisine "Cumhuriyet" yazıp, 1 ve sonsuzluk işareti çizdi.
1 VE SONSUZLUK İŞARETİ
Eren Yiğit, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.
MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
Cumhuriyet yazısı gökyüzündeki bulutlarla foto kadrajına yansıyınca ortaya muhteşem bir görüntü çıktı
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