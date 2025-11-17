Merzifon - Eskişehir kaç kilometre? Merzifon - Eskişehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Karadeniz Bölgesi’nin önemli ilçelerinden Merzifon ile İç Anadolu’nun kültür ve üniversite şehri Eskişehir arasında yolculuk yapma düşünceniz olabilir. Bu durumda yapacağınız yolculuğun detaylarını merak ediyorsanız bunları yazının devamından öğrenebilirsiniz. Peki Merzifon’dan Eskişehir’e gitmek için ne kadar yol kat edilmesi gerekiyor, hangi ulaşım seçeneklerini kullanabilirsiniz ve bu şehirlerde nereler gezilebilir? Tüm detaylar aşağıda…

MERZİFON - ESKİŞEHİR ARASI KAÇ km?

Merzifon - Eskişehir kaç km? Merzifon ile Eskişehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 510 km civarındadır. Bu mesafe güzergâha bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca her yolcunun durma süreleri birbirinden farklıdır. Bu iki şehir arasında genel olarak Amasya, Ankara ve Eskişehir üzerinden geçiş rotası tercih edilir.

MERZİFON - ESKİŞEHİR ARASI MESAFE NE KADAR?

Merzifon - Eskişehir mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında, Merzifon-Eskişehir mesafesi kuş uçuşu şekilde yaklaşık olarak 440 km olarak belirlenmiştir. Ancak kara yolları güzergahı farklılıkları da göz önüne alınmalıdır. Bu durumda mesafe 510 km’ye ulaşabilir. Otoyol ve D750, D200 gibi karayolları genel olarak tercih edilen ana rotalardır.

MERZİFON - ESKİŞEHİR ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Merzifon - Eskişehir ne kadar sürede gidilir? Bu süre, araçların türüne göre değişiklik gösterir. İşte detaylar; Özel Araçla: Ortalama 6-7 saat sürer.

Otobüsle: Yol durumu ve molalarla birlikte yaklaşık 7-8 saat sürebilir.

Uçakla: Merzifon Havalimanı’ndan Eskişehir’e direkt uçuş olmasa da Ankara’daki havaalanı değerlendirilebilir. Ankara üzerinden aktarmalı uçuşlarla toplam yolculuk süresi yaklaşık 3-4 saat olur. MERZİFON - ESKİŞEHİR ARASI NASIL GİDİLİR? Peki iki destinasyon arasında nasıl gidilir? Merzifon’dan Eskişehir’e ulaşım için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar arasından kendinize uygun olanı değerlendirebilirsiniz. Özel Araç ile Yolculuk: D750 ve D200 karayolları üzerinden yapılan yolculuk ağırlıklı olarak tercih edilir.

Rota üzerinde Amasya ve Ankara’da mola verebilirsiniz. Otobüs ile Yolculuk: Merzifon Otogarı’ndan Eskişehir’e düzenli seferler yapılır.

Yolculuk süresi yaklaşık 7-8 saattir. Uçak ile Yolculuk: Merzifon’dan Eskişehir’e direkt uçuş yoktur.

En uygun yol Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarma yapmaktır.

Uçuş süresi yaklaşık 1 saat olarak belirlenmiştir. Ancak aktarma ve havalimanı işlemleriyle toplam 3-4 saate kadar çıkabilir. MERZİFON - ESKİŞEHİR ARASI GİTMEK KOLAY MI? Evet, iki durak arasındaki yolculuk genel olarak kolaydır. Kara ve hava yolları değerlendirilebilir. Özel araç veya otobüsle yapılan yolculuk genel olarak basit olsa da uzun sürebilir. Uçak ile seyahat ederek bu süreyi düşürebilirsiniz. Aktarmalı uçuşları kullanarak kısa sürede Eskişehir’e ulaşabilirsiniz. Yol boyunca Karadeniz ve İç Anadolu manzaralarını izleyerek seyahatinizi keyifli hâle getirebilirsiniz. MERZİFON’DA GEZİLECEK YERLER

Merzifon Saat Kulesi

Köprüköy Camii

Ballıca Mağarası

Merzifon Kalesi

Şehitler Parkı

Atatürk Evi Müzesi

Kargın Kaplıcaları Çamlık Mesire Alanı ESKİŞEHİR’DE GEZİLECEK YERLER Odunpazarı Evleri

Porsuk Çayı ve Gondol Turları

Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı

Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi

Kentpark ve Gölet

Alaaddin Camii

Eskişehir Modern Sanat Müzesi

Kurşunlu Külliyesi

Lületaşı Müzesi

Odunpazarı

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi

Eskişehir Masal Şatosu

Doktorlar Caddesi

Tülomsaş Müzesi

Şelale Park

Eskişehir Japon Bahçesi

Eti Arkeolojik Müzesi

