Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Merz'den İsrail'e Gazze tepkisi | Dış Haberler

        Merz'den İsrail'e Gazze tepkisi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'de yaşananların artık kabul edilemez olduğunu belirtirken "Öncelikle ateşkesin sağlanması ve ikinci olarak da bölgedeki insanlara kapsamlı insani yardımın ulaştırılması için baskı yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'de yaşananlar artık kabul edilemez"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'nde yaşananların kendileri için artık kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineledi.

        Merz, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Başbakan Merz, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez. Öncelikle ateşkesin sağlanması ve ikinci olarak da bölgedeki insanlara kapsamlı insani yardımın ulaştırılması için baskı yapıyoruz." dedi.

        İsrail'e yardım etmek istediklerini ancak kabul edilemez olan şeyleri de açık ve net şekilde söylediklerini belirten Merz, "Bu arada, Batı Şeria'daki yerleşim politikası da buna dahil, bu politika hükümetimizin onayını almıyor. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir gazetecinin Almanya'nın İsrail'e yaptırım uygulamaktan neden kaçındığını ancak Rusya'ya yaptırımları neden desteklediğini sorması üzerine Merz, İsrail ile Rusya'nın aynı kefeye konulmasına karşı çıkarak "İsrail yıllardır saldırganlara karşı kendini savunuyor. Rusya ise uluslararası hukuku ihlal ederek bir savaş başlattı." yanıtını verdi.

        Başbakan Merz Almanya'dan bir uçağın bugün Afganistan'a gittiğine ve içerisinde sınır dışı edilenlerin olduğuna işaret ederek "Hepsi için geçerli olan şey, artık hiçbirinin oturma izni olmamasıydı. Tüm sığınma başvuruları, başka bir yasal yol kalmaksızın yasal olarak reddedilmişti. Bu nedenle böyle bir sınır dışı etme ve böyle bir uçuş mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Habertürk Anasayfa