Meryl Streep 'Şeytan Marka Giyer 2'nin setine çıktı

Meryl Streep, 'Şeytan Marka Giyer 2'nin (The Devil Wears Prada 2) setine çıktı. 76 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'Miranda Priestly' karakterine bir kez daha hayat vermek için New York'ta kurulan sette kamera karşısına geçti.

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Meryl Streep'in sahnelerinin çekildiği caddede büyük bir hayran kitlesi de ünlü oyuncuyu görmek için bir araya geldi.

David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği devam filmi, 'Miranda Priestly'nin, dergi endüstrisinin düşüşe geçtiği bir dönemde verdiği mücadeleyi anlatacak. Filmde; 'Miranda Priestly', yine moda dergisi Runway'in başında olacak ve derginin artık küçülmüş bir durumda olması nedeniyle yayıncılığın zorluklarıyla mücadele edecek.

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Emily Blunt'ın canlandırdığı eski asistanı 'Emily Charlton' artık Runway'in ihtiyaç duyduğu reklam bütçesini sağlayabilecek lüks bir holdingde yönetici olarak görev yapacak.

2006'da gösterime giren komedi dram türündeki filmde, Anne Hathaway'in canlandırdığı 'Andy Sachs', moda dergisinde yardımcı asistan olarak işe alınan ancak talepkâr editörü tarafından kötü muameleye maruz kalan hevesli bir gazeteciydi.

Önceki gün de Anne Hathaway, filmin New York'taki setinde görüntülenmişti.

'Şeytan Marka Giyer 2'nin Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.