Meryl Streep kendi rekorunu kırdı
Meryl Streep, Altın Küre tarihinde en çok aday gösterilen oyuncu olarak kendi rekorunu kırdı
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74 yaşındaki Meryl Streep, 'Only Murders in the Building' dizisindeki rolüyle yardımcı kadın oyuncu dalında en iyi performansa aday gösterilerek, toplam adaylık sayısını 33'e çıkardı.
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Meryl Streep, bu kategoride Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) ve Hannah Waddingham ile (Ted Lasso) birlikte aday gösterildi.
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Oscar ve Emmy ödüllü Meryl Streep, daha önce 'Demir Leydi' (The Iron Lady), 'Fransız Teğmenin Kadını' (The French Lieutenant's Woman), 'Angels in America', 'Tersyüz' (Adaptation), 'Julie & Julia', 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), 'Sophie'nin Seçimi' (Sophie's Choice) ve 'Kramer Kramer'e Karşı' (Kramer vs. Kramer) filmleriyle Altın Küre kazanmıştı.
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Toplam 9 ödülle tüm zamanların en çok Altın Küre kazanan oyuncusu olan Meryl Streep, ayrıca 2017'de Altın Küre kapsamında verilen Cecil B. DeMille Yaşam Boyu Başarı Ödülünün de sahibi olmuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters