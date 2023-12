Meryl Streep kendi rekorunu kırdı

Oscar ve Emmy ödüllü Meryl Streep, daha önce 'Demir Leydi' (The Iron Lady), 'Fransız Teğmenin Kadını' (The French Lieutenant's Woman), 'Angels in America', 'Tersyüz' (Adaptation), 'Julie & Julia', 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), 'Sophie'nin Seçimi' (Sophie's Choice) ve 'Kramer Kramer'e Karşı' (Kramer vs. Kramer) filmleriyle Altın Küre kazanmıştı.