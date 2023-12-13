Meryl Streep kendi rekorunu kırdı

Toplam 9 ödülle tüm zamanların en çok Altın Küre kazanan oyuncusu olan Meryl Streep, ayrıca 2017'de Altın Küre kapsamında verilen Cecil B. DeMille Yaşam Boyu Başarı Ödülünün de sahibi olmuştu.



Fotoğraflar: AP, Reuters