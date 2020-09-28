Meryem Uzerli'nin filmine 482 kişi

Meryem Uzerli'nin yeni filmi 'Kovan'ın 3 günde 482 kişi tarafından izlendiği hafta sonundaki gişe rakamları pandeminin sinema sektörüne etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Eylülün en düşük gişe rakamlarının elde edildiği hafta sonunda, 20 film toplam 28.420 kişi tarafından izlendi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Geçtiğimiz hafta sonu gösterimde olan 20 filmi toplamda 28.420 kişi izledi. Aynı sayıda filmin gösterimde olduğu bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı % 20, hasılat ise % 21.4 oranında düştü.

14 yabancı film için 24.396 bilet kesilirken toplam hasılat 516.599 TL oldu. 4 Türk filmi için ise toplam kesilen bilet sayısı 4.024, toplam hasılat ise 76.656 TL.

'Tenet', gösteriminin 5'inci haftasında liderliğini sürdürürken Meryem Uzerli'nin yeni filmi 'Kovan'ı sadece 482 kişi izledi. Toplam hasılat ise 9.782 TL. 'Kovan', gişe rakamıyla 20 film arasından 13'üncü oldu.

