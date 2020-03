Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı

AA

Birliğin önünde Mehmetçiğe dua eden Meryem nine, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.Gözyaşları içerisinde sevgisini anlatan Meryem nine, "Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna. Hain oğlu hainler, ne istiyorsunuz? İmansız adamlar. Biz kaçmayız. Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerimle giderim, ölürüm. Türkiye'yi kimse yıkamaz, hain var içerisinde. Kıbrıs'ı biz 45 dakikada aldık. Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim." ifadelerini kullandı.Birlik önünde nöbet tutan askerler de Meryem nineye "Sizlerden Allah razı olsun" yanıtı verdi.Öte yandan Adana, Osmaniye, Mersin ve Şanlıurfa illerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla destek konvoyu oluşturdu.