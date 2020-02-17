Survivor Meryem Kasap kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor'ın ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler kadrosunda performansı ile dikkat çeken yarışmacı Meryem Kasap hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

MERYEM KASAP KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi.Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalyalalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.