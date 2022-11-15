Meryem gözyaşlarıyla uğurlandı, cani aranıyor

DHA

Diyarbakır'da, eski arkadaşı M.S. (24) tarafından 9 kurşunla öldürülen Meryem Sevim'in (21) cenazesi toprağa verildi Olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Meryem Sevim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Olay sonrası kaçan M.S.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.