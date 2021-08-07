Meryem Erdoğan yarışı tamamlayamadı

Sapporo Odori Park'ta gerçekleşen maratonda Meryem, ilk bölümde sakatlık yaşadı ve yarışa devam edemedi.

Meryem'in tamamlayamadığı maratonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 27 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi ve altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 2 saat 27 dakika 36 saniyeyle Kenya'dan Brigid Kosgei, bronz madalyayı ise 2 saat 27 dakika 46 saniyeyle ABD'li Molly Seidel elde etti.

Toplam 88 atletin yarıştığı maratonda finiş çizgisini 73 sporcu görebildi.