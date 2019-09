Ben seni her gün daha çok sevdim, sana her gün daha çok saygı duydum. Her gün sen daha uzun yaşa diye dua ettim. Senin kalbin, merhametin, senin hayatını ailene, bizlere, işine adayışına hep hayran kaldım. Aslında artık doğum günlerin geldiğinde üzülüyorum. Yaş almasan ve hep geriye gitse yaşın keşke diyorum.