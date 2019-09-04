Babam duam, babam dünyam,babam herşeyim, sen sırtında taşıdığın, yüreğinde büyüttüğün tüm yükle, bize mükemmel bir hayat sundun babam, sen ne kadar gülersen, ben de o kadar hayat saçacağım, sen ne kadar sağlamsan ben de o kadar dik duracağım, sen ne kadar hayattaysan, ben de o kadar yaşayacağım, Allah seni başımızdan eksik etmesin, seni çok seviyorum babam, iyi ki doğmuşsun...