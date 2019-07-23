İHA'nın haberine göre; Yalıkavak'taki bir beach'te sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gündüz denize giren yerli, yabancı turistler denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkarırken, bir yandan da Merve Özbey konserini izledi.

"SEVİYORSAM SUSARIM, PEŞİNDEN GİDERİM"

DJ Erdem Kınay ile birlikte konser veren Merve Özbey, aşk acısı çeken gençlere tavsiyeler vererek, “Aşk acısı çeken var mı? Çekiyorsa arasın sevdiğini konuşsun. Sevmek çok güzel bir şeydir. Bakın gelmişsiniz trene eğleniyorsunuz. Küs olan sevgililer bugün barışsın” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, performansıyla büyük beğeni topladı.