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İnstagram hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Şarkıcı Merve Özbey, telefonlarını yan tutarak 'Kül' şarkısına çekecekleri videoları kendisine göndermelerini istedi.

Bu videolarla bir klip oluşturulacağını dile getiren Özbey, yaratıcı proje için şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz albümümüzde bir çok kliplenmemiş şarkı var. Eğer Coronavirüs gelmemiş olsaydı sıradaki klibimizi 'Kül' şarkısına gelecektik. Bir şekilde evlerde kalma ve sosyal mesafeyi koruma sebebimiz aslında hayatta kalmaya çalışmak, umudumuz var ve çabalıyoruz.

"ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATALIM"

Bu zor günleri de birlikte umutla atlatalım istiyoruz. 'Kül' şarkısına telefonu yan tutarak çekeceğiniz videoları aşağıdaki mail adresine gönderirseniz, hep birlikte 'Kül' şarkısına klip çekmiş olacağız. Şimdiden tüm videolar için teşekkür ederim.