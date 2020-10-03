"HAMİLELİĞİN UFAK CİLVELERİ OLUYOR"

32 yaşındaki Özbey, muhabirlerin "Hamilelik süreci sizin için nasıl geçiyor, zorluyor mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Şükürler olsun hamileliğim beni hiç zorlamıyor. Elbette ki hamileliğin ufak cilveleri oluyor Ama çok şükür yatmak zorunda kalmadım. O zaman çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Daha kötü gebelik yaşayan annelerin Allah yardımcısı olsun.