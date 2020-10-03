Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 4 aylık hamile olan sanatçı Merve Özbey, geçtiğimiz gün Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı.
Özbey, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"KIZIM SAHNELERİMİ EN GÜZEL YERDEN İZLİYOR"
Kızını kucağına almak için gün sayan Merve Özbey, "Artık sahnelerimi en güzel yerden kızım izliyor. İnternetten ufak ufak araştırıyorum, sesleri duymaya başlıyormuş. Yüksek seslere alışacak diye ümit ediyorum. Sağ olsun o da beni hiç zorlamıyor, biraz sakin bir kız. Sayesinde, izin verdiği için hala işimi yapabiliyorum" dedi.
"HAMİLELİĞİN UFAK CİLVELERİ OLUYOR"
32 yaşındaki Özbey, muhabirlerin "Hamilelik süreci sizin için nasıl geçiyor, zorluyor mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
Şükürler olsun hamileliğim beni hiç zorlamıyor. Elbette ki hamileliğin ufak cilveleri oluyor Ama çok şükür yatmak zorunda kalmadım. O zaman çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Daha kötü gebelik yaşayan annelerin Allah yardımcısı olsun.
"KIZIM EL VERDİ"
Merve Özbey, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında bebeklere ve annelere özel bir çalışmanın sinyallerini vermişti.
Konuyla ilgili Özbey, şunları söyledi:
Ben zaten uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyordum. Sağ olsun kızım da el verdi. Her kadının çalışması gerektiğini hep söylüyorum. Bebekler için annelerin hayatını kolaylaştırabilecek, onları ve bebeklerini mutlu edebilecek güzel işler yapmaya çalışıyoruz.
Şarkıcı, daha sonra sahnede yerini alarak yaklaşık iki saat konser verdi.
Öte yandan Merve Özbey, dokuz ay önce Kenan Koçak ile dünyaevine girmişti.
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