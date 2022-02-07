Merve'nin arabesk korosu!

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Gecede ilk olarak sahne alan "Sakiler", sevilen şarkıları ve kendilerine has yorumlarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. "Sakiler"in ardından "Tamamen Arabesk" konseptiyle sahne alan Merve Özbey ise güzelliği ve muhteşem enerjisiyle hayranlarını büyüledi.

Rezervasyonların tükendiği konsere Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir elbise ile başlayan Özbey, gecenin ikinci bölümünde ise simli elbisesi ile göz doldurdu.

Gece boyunca en sevilen arabesk parçaları sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Merve Özbey, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.