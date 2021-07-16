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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıl aranın ardından dinleyicilerle buluşmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Merve Özbey, "Yerle Yeksan' acılarla güçlenen kadınların hikayesini anlatıyor. Kadının bu gücünü şarkının klibinde de göreceğiz. Her kadın güçlüdür. Önemli olan bu gücün farkında olmak." dedi.

Söz ve müziğine Can Tosun'un imza attığı şarkının düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Gülşen Aybaba'nın yönetmen koltuğunda oturduğu klip, Kemerburgaz'daki bir stüdyoda çekildi. 'Yerle Yeksan' bugün, tüm dijital platformlarda yerini aldı.