Eşi ile el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Merve Özbey, ayaküstü soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.

Özbey, hamileliğin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, "Her şey yolunda çok şükür, gün geçtikçe bizim heyecanımız da artıyor." dedi.

Koronavirüs önlemlerine harfiyen uyan çift, kısa sürede eksiklerini tamamlayarak alışveriş turlarını noktaladılar.