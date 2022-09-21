"ÖNCE SAĞLIK"

İkinci çocuğunun ismini eşi Kenan Koçak'ın koyduğunu belirten Özbey, "Oğlunuz kime benziyor?" sorusunu ise "Herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı. Kime benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun" diyerek cevapladı.