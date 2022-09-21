Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Merve Özbey: Evladımıza kavuştuk! - Magazin haberleri

Merve Özbey: Evladımıza kavuştuk!

Geçtiğimiz cuma günü ikinci çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Merve Özbey, hastaneden önceki gün taburcu oldu. Çıkışta eşi Kenan Koçak ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz" dedi

21.09.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2020'de Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, kızı Elif Özüm'ü 2021'in Şubat ayında kucağına almıştı. Cuma günü de Emir adını verdikleri oğullarına kavuşan çift, ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 

  • "HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Özbey, önceki gün hastaneden taburcu oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten 34 yaşındaki şarkıcı, "Çok şükür sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Koçak ise mutluluğunu "Ben de çok mutluyum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, vatana millete hayırlı bir birey olur" sözleriyle dile getirdi.

  • "KOLAYCA BAĞ KURACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

    Merve Özbey, muhabirlerin "Elif, kardeşini gördü mü?" sorusuna "Tabii ki gördü. İçerideki balonlar ve ışıklar daha çok ilgisini çekti 'Anne! Emir! Bebek!' deyip, balonlarla oynamaya başladı. Aralarında büyük bir yaş farkı olmadığı için, kolayca bağ kuracaklarını düşünüyorum. Evde göreceğiz" yanıtını verdi.

  • "ÖNCE SAĞLIK"

    İkinci çocuğunun ismini eşi Kenan Koçak'ın koyduğunu belirten Özbey, "Oğlunuz kime benziyor?" sorusunu ise "Herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı. Kime benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun" diyerek cevapladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.