"BU ALBÜM BENİM GÖZ BEBEĞİM"

31 yaşına basan sanatçı Merve Özbey, pastayı sevgilisi Kenan Koçak ile birlikte kesti. Yakın zamanda çıkan ‘Devran’ albümüyle büyük beğeni toplayan Özbey, "Bu albüm için çok uğraştım. Bu albüm benim göz bebeğim" dedi.