"SU GİBİ GEÇİYOR ZAMAN"

Özbey, eşi ile bahçe sularken çekilen fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Kaç sene olmuş hala kapı çalındığında yüreğimde bir şeyler çarpıyor. Koşa koşa kapıyı açmaya çalışıp yüzünü görme telaşı... Telefon çaldığında sesini duymak için heyecanlı açmalarım... Su gibi geçiyor zaman sevgilim.

Bir yaş daha aldın. Bir dahaki sene kızımızla kutlamak nasip olur inşallah. Sen hep çok mutlu hep çok sağlıklı ol, ayağın hiç taşa değmesin. Ve Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin. Doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum.