Merve Özbey: Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde düzenlenen konserde Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede Filistin bayrağıyla Gazze'ye destek mesajı veren Merve Özbey; "Filistin halkının yanında olduğumuzu, sesimiz çıktığı kadar duyurmak için her şeyi yapacağız. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil. Televizyonda izlediklerimiz bunların sadece bir kısmı. Allah, kimseyi çocuğunun cenazesini kucağında taşıyacak kadar çaresiz bırakmasın. Bütün dualarımız ve kalbimiz Filistin'de" diye konuştu.

Alanı dolduran müzikseverler de merve Özbey'i alkışlayarak, şarkılarına eşlik etti.