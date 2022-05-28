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Ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün 16 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava'da vereceği konserin hazırlığı için stüdyoya girdi. Özbey, provalar arasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Maximum Uniq Açıkhava konseri için provalar başladı. Arkada dev bir orkestra görüyoruz. Hazırlıklar nasıl gidiyor?" sorusunu Özbey, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir çok emek verdiğimiz bir iş. 'Tamamen Arabesk'in açık havada olması bizim için çok önemli. Burada gördüğünüz 23 kişi, hepsi birbirinden yetenekli müzisyenler. Onlarla beraber inanılmaz bir müzik ziyafeti vereceğiz." diyerek yanıtladı.

'Tamamen Arabesk' projesiyle alakalı da konuşan Özbey, "Popçu olarak tanındım ama benim ruhum hep arabesk. Dinlediğiniz pop altyapılarının üzerine hep arabesk söyleyen bir kadın vardı. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum. Bunu da Açıkhava konserine yansıtmaya çalışacağım." dedi.

"FİNALİ 20 AĞUS'TA YAPACAĞIM"

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, "Hamilelik devam ediyor, sahneleriniz iki can olarak nasıl geçiriyor?" sorusuna ise "Çok güzel gidiyor. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Ben evde otursam daha çok hastalanırım. Tek amacımız ikinci çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım." yanıtını verdi.