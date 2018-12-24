Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Merve Özbey'e, yılbaşında İstanbul’da sahne alacağı bilinen genç şarkıcının giyeceği kıyafetin 20 bin TL değerinde olduğu hakkında çıkan haberler kendisine hatırlatıldı. Özbey, "Kıyafete çok para harcayan biri değilim. Yılbaşı olduğu için biraz daha özen göstermek istedim. Cihan Nacar imzalı bir elbise giyeceğim. 20 bin TL az bile. Arkadaşım diye indirim yaptı, o sadece kıyafet değil bir eser" şeklinde konuştu.

Annesinin, "Merve hiçbir şeyin olmasın ama başını sokacak bir evin olsun" tavsiyeleri üzerine kazancını gayrimenkule yatırdığını açıklayan şarkıcı, "Hep annemi dinlerim" diyerek sahneye çıktı.

Dört dansçı eşliğinde şarkılarını söyleyerek kendisini dinlemeye gelenleri coşturan Merve Özbey, "Sahneye çıkmadan Gazapizm-Heyecanı yok şarkısını dinliyorum. Beni motive ediyor" diyerek sahne öncesi neler hissettiğini sevenleriyle paylaştı.