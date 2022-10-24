"Ani bir şekilde karar verdim!"

Merve Özbey, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu Emir'in doğumundan sonra ilk konseri olduğunu belirten Özbey, "Yaklaşık üç aydır sahnelerden uzaktım. Şimdi her şey çok yolunda ve oğlumun da sağlığı yerinde. O yüzden ben de işimin başına döndüm. Konserlerimiz tam gaz devam edecek" dedi.

"SAĞLIKLI BESLENDİM"

"Kısa sürede eski formunuza dönmüşsünüz. Bir sırrınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Özbey, "Evin içindeki koşturmadan kaynaklı bir durum bu. Tabii bir de sağlıklı beslendim" ifadelerini kullandı.