Merve Özbey, 7 bin 477 bin km yol gidecek - Magazin haberleri

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Ünlü sanatçı Merve Özbey, bir güzellik merkezi işbirliğinde düzenlenen organizasyonla on farklı şehirde, on adet araba çekilişi yapacak.

Özbey, on talihliyi belirleyeceği bu organizasyon için 7 bin 477 km yol yapacak.

8 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Organizasyon 8 Aralık’ta Konya’da başlayarak Ankara, İzmir, Trabzon, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Kayseri, Samsun ve İstabul'da devam edecek.