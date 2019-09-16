Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyoruz. O sırada insanlar onu taşlıyor ve sopalarla kovalıyor. Bir yardımcı oyuncumuz galiba sopasını kaybetti ve o sırada gerçek bir tane aldı eline. Sahne sırasında çok fazla gaza gelince, sopayla bir güzel dayak yedim.