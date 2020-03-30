"KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM"

Bu koronavirüs hastalığı Türkiye’de tam yaygın olmadığı zaman ben Almanya'dan dönmüştüm ve çok feci bir rahatsızlık geçirdim. Hemen kendimi karantinaya aldım ve iyileştim. Şimdi çok iyiyim.