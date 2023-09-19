Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Oyuncu Merve Kayaalp öldü mü, intihar mı etti?

        Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir ve kaç yaşındaydı?

        Oyuncu Merve Kayaalp'ten üzücü bir haber geldi. 'Savaşçı', 'Sakarya Fırat' ve 'Elif' dizileri ile büyük kitlelerce tanınan Merve Kayaalp intihar etti. Yaşanan gelişmenin ardından "Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte, Merve Kayaalp'in intiharına ve hayat hikayesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sanat camiası Merve Kayaalp'ten gelen acı haber ile sarsıldı. 36 yaşındaki güzel oyuncu babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. İntihar haberinin ardından "Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti?" soruları severleri tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Merve Kayaalp'in hayatına ilişkin detaylar...

        • 2

          MERVE KAYAALP HAYATINI KAYBETTİ

          Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

          Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        • 3

          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        • 4

          MERVE KAYAALP KİMDİR?

          Merve Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.

          Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Habertürk Anasayfa