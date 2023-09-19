Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir ve kaç yaşındaydı?
Oyuncu Merve Kayaalp'ten üzücü bir haber geldi. 'Savaşçı', 'Sakarya Fırat' ve 'Elif' dizileri ile büyük kitlelerce tanınan Merve Kayaalp intihar etti. Yaşanan gelişmenin ardından "Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte, Merve Kayaalp'in intiharına ve hayat hikayesine dair detaylar...
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Sanat camiası Merve Kayaalp'ten gelen acı haber ile sarsıldı. 36 yaşındaki güzel oyuncu babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. İntihar haberinin ardından "Merve Kayaalp kimdir, neden intihar etti?" soruları severleri tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Merve Kayaalp'in hayatına ilişkin detaylar...
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MERVE KAYAALP HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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MERVE KAYAALP KİMDİR?
Merve Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.
Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.