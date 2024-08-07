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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde elendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek final mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:05
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        Dinçel Kavurat, çeyrek finalde kaybetti!
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        Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesini kaybederek organizasyona veda etti.

        Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo çeyrek finalinde Çinli Quing Guo ile karşılaştı.

        Rakibine 2-0 yenilen Merve, yarı finale yükselme şansını kaybetti. Çinli Guo finale yükseldiği için Merve, akşam seansında bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak.

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