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        Haberler Magazin Merve Boluğur’dan Halloween tarzı! Ünlü ismi görenler gözlerine inanamadı!

        Merve Boluğur'dan Halloween tarzı! Ünlü ismi görenler gözlerine inanamadı!

        Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileri ve yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, Halloween tarzına büründü. Yayınladığı gönderileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:57
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        • 1

          Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı Halloween tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin gönderisine yüzlerce yorum geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Merve Boluğur, uzun bir süredir ekranlarda boy göstermiyor. Ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.

        • 3

          Yaptığı iddialı kombini ve makyajıyla pozunu yayınlayan Boluğur paylaşımına "Joker'e daha çok benzedim" notunu düştü.

        • 4

          Merve Boluğur'un pozlarına sosyal medya kullanıcılarından: "Hiç olmamış", "Ne yazık ki beğenemedim", "Makyaj olmamış ama kombin güzel" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Merve Boluğur'un Halloween tarzı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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