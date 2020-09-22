Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla yemek yiyen Boluğur, restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Merve Boluğur, ardından vale noktasından arabasını teslim alıp, hızla oradan ayrıldı. Oyuncunun tarzı dikkatlerden kaçmadı.