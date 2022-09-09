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Merve Boluğur sessizliğini bozdu: "Deli olsaydım Bakırköy'de olurdum"

Merve Boluğur bu sefer sessiz kalmadı! Gelen eleştirilere yanıt verdi!

09.09.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz günlerde DJ sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak fakat sosyal medyanın tam ortasında bir hayat sürüyor. Özellikle tavırları, hareketleri ve konuşmalarıyla sık sık gündem olan Boluğur, bu sefer kendi YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.

  • Merve Boluğur, kanalına çektiği videoda kendisi hakkında paylaşılan düşünceler hakkında yorumlar yaptı. Ünlü isim, "Artık kasıntılığı bırakmış ve kendisi olmuştur" yorumuna Boluğur, "Evet eskiden biraz daha Merve Boluğur olmaya çalışıyordum bir yerlere gelmeye, ekstra kendimi göstermeye çalışıyordum. Şu an ihtiyacım kalmadı çünkü artık ben bir markayım" şeklinde konuştu.

  • Merve Boluğur sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Ben ünlüyüm diye en ufak söylediğim hareket bile çok büyük bir tepki oluşturuyor" diyen Boluğur ifadelerinin devamında, "Kendisi gibi olma cesareti gösteren Türkiye'deki kadınlar ya hafif meşrep olarak adlandırıldı ya da deli sıfatı gösterildi. Deli olsaydım burada olmazdım. Bakırköy'de olurdum. Son derece zeki ve akıllı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bunu bir megolaman değil özgüven göstergesi olarak söylüyorum." 

  • Ünlü isim sık sık YouTube kanalından içerikler paylaşıyor ve kendisi hakkında çıkan eleştiriler ve haberler hakkında yorumlar yapıyor. İnsanlara tavsiyeler veriyor. 

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