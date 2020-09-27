Son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı.
Cihan Şensözlü’nün sorularını cevaplayan Boluğur, özel hayatı ve dizi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sokakta maskesiz olduğu görülen Merve Boluğur, maske kuralına uymadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum.” dedi.
Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve’yi keşfetmek için çalıştığını söyledi.
Ünlü oyuncu “Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum” diye konuştu.
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