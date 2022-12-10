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53 gün süren evliliğin ardından 23 Kasım'da boşanan Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın ile bir mekânda buluştu. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını gördü.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre keyifleri kaçan Merve Boluğur ile Mert Aydın, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Ayrılan çifti görenler, "reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" şeklinde konuştu.

Yüzü asılan Merve Boluğur, Mert Aydın'ın arabasına binerek oradan uzaklaştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekânda aldılar.