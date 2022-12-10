Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Merve Boluğur ile Mert Aydın kafaları karıştırdı

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşandıktan sonra buluşması görenlerin kafasını karıştırdı. Boluğur ile Aydın hakkında "Reklam yapmak için buluştular" şeklinde yorumlar yapıldı

Giriş: 10.12.2022 - 21:07 | Güncelleme: ABONE OL
Merve Boluğur ile Mert Aydın kafaları karıştırdı
HABERTURK.COM

53 gün süren evliliğin ardından 23 Kasım'da boşanan Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın ile bir mekânda buluştu. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını gördü.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre keyifleri kaçan Merve Boluğur ile Mert Aydın, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Ayrılan çifti görenler, "reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" şeklinde konuştu.

Yüzü asılan Merve Boluğur, Mert Aydın'ın arabasına binerek oradan uzaklaştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekânda aldılar.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski eşten ağır sözler:
Eski eşten ağır sözler: "Gereksiz insan"
108 günün anatomisi
108 günün anatomisi
"Yüzüme bakmaz oldular!" Alyansını çıkardı...
Boşanıyorlar
Boşanıyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.