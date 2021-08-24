Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ece Erken, eşi ve oğlu Eymen ile birlikte tatil yapıyor. Önceki gün teknede verdiği pozları Instagram'dan paylaşan ünlü sunucu, "Sana söz; yine baharlar gelecek." ifadelerini kullandı.