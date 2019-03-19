Bir kız arkadaşı ile objektiflere poz veren güzel oyuncu, akşam saatlerinde alışverişin keyfini çıkardı. Kahvesi elinde alışveriş turu atan Boluğur'un makyajsız olduğu için güneş gözlüğü kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Spor giyimi ve pembe montu ile görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlere 'iyi akşamlar' diledikten sonra başka soru almadan, kız arkadaşı ile alışverişe devam etti.