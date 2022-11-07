Merve alkollü sürücü kurbanı oldu

DHA

Ankara'da, kaldırımda yürüyen Merve Onaycı (33), alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde meydana geldi. Kadir İrfan Sözügüzel yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya çarptı. Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YAPILAN TESTTE 2,92 PROMİL ALOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi.

"MORALİM ÇOK BOZUKTU, ALKOL ALDIM"

Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım" dedi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK"

Kadir İrfan Sözgüzel, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Merve Onaycı'nın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.