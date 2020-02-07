DHA

İstanbul Güngören ilçesinde trafikte sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti.

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araçlarını durduran taraflar kavga etmeye başladı. Ardından yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.