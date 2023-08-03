Mertens, tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Zalgiris karşısında attığı golle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti.
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Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
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MERTENS TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçta 31. dakikada fileleri havalandıran Dries Mertens tarihe geçti.
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Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı (36 yaş 88 gün) yabancı oyuncu oldu.
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Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.