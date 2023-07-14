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        Mertens'e Suudi Arabistan'dan dev teklif!

        Son dönemde gerçekleştirdiği transferlerle adından söz ettiren Suudi Arabistan'dan Dries Mertens'e teklif geldi. Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızına 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi geldiği öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 18:38
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        Mertens'e dev teklif!
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        Gerçekleştirdiği transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi.

        Suudi Arabistan'dan bir kulübün, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için Sarı-kırmızılılara teklifte bulunduğu iddia edildi.

        Mertens için Galatasaray'a sunulan teklifin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.

        Erden Timur ve Okan Buruk'un Mertens ile görüştükten sonra Galatasaray'ın pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı.

        36 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti.

        Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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