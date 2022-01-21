Mert Yenihayat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat'ın hayatı ve biyografisi!

O Ses Türkiye yarışmasında sona gelindi. O Ses Türkiye finalistleri dün akşam oynanan O Ses Türkiye yarı finali sonrası belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Mert Yenihayat merak ediliyor. Peki, Mert Yenihayat kimdir, kaç yaşında? İşte Mert Yenihayat biyografisi...

MERT YENİHAYAT KİMDİR?

Mert Yenihayat, 22 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı, aslen Arnavut. Müziğe ilgisi babasının sekiz yaşında gitar almasıyla başlamış.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve iki yaşından beri söylediğini belirtti. Ailesiyle Şile’de yaşayan Mert, dondurmacılık yapıyor.

12-13 yaşındaki iken profesyonel olarak müzik eğitimi almaya başlamış. Birçok farklı yerden müzik dersi aldıktan sonra bu işi yapmasını gerektiğini fark etmiş. Mert Yenihayat O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor.